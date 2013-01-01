ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.

В мае усилия страны в первую очередь были направлены на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и обеспечение устойчивого развития экономики и поддержку граждан в условиях пандемии. Министерство обороны в рекордные сроки построило в регионах 16 многофункциональных медицинских центров, которые позволят одновременно оказывать помощь 1600 пациентам. Сотни предприятий переориентировали производство на выпуск необходимого оборудования. В десятки раз увеличены объемы производства индивидуальных защитных средств и антисептиков. Российские ученые и специалисты разработали и подготовили к серийному выпуску инновационные аппараты и системы для профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

С соблюдением строгих противоэпидемических мер в России продолжали осуществляться масштабные проекты и долгосрочные контракты, в том числе – международные. В Волгограде к 75-летию Великой Победы провели грандиозную, уникальную и ювелирную по точности реставрацию самой высокой в России и Европе скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане. В Петербурге начали строить крупнейший в мире атомный ледокол «Якутия». В Приморье на мега-верфи «Звезда» спустили на воду головное судно из первой серии «зеленых» танкеров, которыми заинтересовались зарубежные заказчики.

В Амурской области сразу после отмены эпидемиологических ограничений запустят движение по новому автомобильному мосту через реку Амур в Китай. В Подмосковье завершили основные работы по возведению важного для речного судоходства гидроузла Белоомут.

В Краснодарском крае впервые начались погрузочные работы на причале первого и крупнейшего на побережье Азово-Черноморского бассейна Таманского терминала навалочных грузов. В Кемерово приступили к строительству нового пассажирского терминала в Международном аэропорту имени А.А. Леонова, что позволит удвоить пропускную способность аэровокзального комплекса. Пермское предприятие инновационного кластера «Роскосмоса» освоило производство и организовало отгрузку заказчику первого турбонасосного агрегата двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара».

На трех нефтегазовых месторождениях Ямала начали разработку древнейших отложений, залегающих на глубинах до 4 км. На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов», которая будет работать не менее 40 лет в условиях вечной мерзлоты.

В мае во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов, в Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта. В Нижнем Новгороде начали строить первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота, а в Татарстане выпустили юбилейный трёхмиллионный дизельный двигатель V8 на заводе «КАМАЗ».

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