ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.
С соблюдением строгих противоэпидемических мер в России продолжали осуществляться масштабные проекты и долгосрочные контракты, в том числе – международные. В Волгограде к 75-летию Великой Победы провели грандиозную, уникальную и ювелирную по точности реставрацию самой высокой в России и Европе скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане. В Петербурге начали строить крупнейший в мире атомный ледокол «Якутия». В Приморье на мега-верфи «Звезда» спустили на воду головное судно из первой серии «зеленых» танкеров, которыми заинтересовались зарубежные заказчики.
В Амурской области сразу после отмены эпидемиологических ограничений запустят движение по новому автомобильному мосту через реку Амур в Китай. В Подмосковье завершили основные работы по возведению важного для речного судоходства гидроузла Белоомут.
В Краснодарском крае впервые начались погрузочные работы на причале первого и крупнейшего на побережье Азово-Черноморского бассейна Таманского терминала навалочных грузов. В Кемерово приступили к строительству нового пассажирского терминала в Международном аэропорту имени А.А. Леонова, что позволит удвоить пропускную способность аэровокзального комплекса. Пермское предприятие инновационного кластера «Роскосмоса» освоило производство и организовало отгрузку заказчику первого турбонасосного агрегата двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара».
На трех нефтегазовых месторождениях Ямала начали разработку древнейших отложений, залегающих на глубинах до 4 км. На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов», которая будет работать не менее 40 лет в условиях вечной мерзлоты.
- В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»
- В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол «Якутия» за ₽ 51 млрд
- Амурская область получила разрешение на эксплуатацию первого трансграничного автомоста в Китай
- В Приморском крае на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер
- В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке
- На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС на 40 лет вперед
- В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал
- В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова
- В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»
- На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях
В мае во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов, в Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта. В Нижнем Новгороде начали строить первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота, а в Татарстане выпустили юбилейный трёхмиллионный дизельный двигатель V8 на заводе «КАМАЗ».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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