В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов



В Приморском крае в морском порту Владивосток предприятие «Диомидовский рыбный порт» (ДРП) построило и ввело в эксплуатацию новый рыбный с современным холодильным комплексом, который ориентирован на развитие в России торговли премиум-продукцией через систему аукционных торгов и организацию в Приморье первых аукционов по продаже икры минтая и морепродуктов.

Построенный терминал позволяет переваливать около 150 тысяч тонн рыбопродукции в год. Новый холодильный комплекс рассчитан на 6 тысяч тонн единовременного хранения рыбы и морепродуктов.

Комплекс расположился в середине бухты Диомид, которая защищена от всех ветров, что позволяет ставить суда к причалам практически в любую погоду. Холодильный комплекс включает в себя три морозильные камеры разной ёмкости, причалы и погрузочно-разгрузочные площадки.

В составе холодильного комплекса имеется специально оборудованное помещение, где покупатели и продавцы смогут провести инспекцию рыбопродукции.

Это самый современный логистический комплекс для перевалки рыбной продукции в РФ. По своим характеристикам он не уступает зарубежным рыбным терминалам.

Представители компании «Диомидовский рыбный порт» готовы при необходимости обеспечивать приём и размещение иностранных и отечественных клиентов, которые будут пользоваться услугами холодильного комплекса.

По словам генерального директора ДРП Павла Николаева, «нужно создавать рыночные привлекательные условия для российского рыбака». Если проект по организации аукционной площадки будет реализован, компания готова также построить вторую очередь холодильного комплекса на 6 тысяч тонн продукции.

Ранее из-за пандемии коронавируса Китай и Корея приостановили приём российской рыбы. Суда с продукцией стояли и не могли выгрузиться в иностранных портах, что приводило к приостановке минтаевого промысла.

Новый комплекс рассчитан на сотрудничество с береговыми заводами и фабриками Камчатки и Сахалина, которые производят продукцию, идущую на внутренний рынок России.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ