Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
18 МАЙ, 15:09 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

18 МАЙ, 15:09 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов

Май 18
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов

В Приморском крае в морском порту Владивосток предприятие «Диомидовский рыбный порт» (ДРП) построило и ввело в эксплуатацию новый рыбный с современным холодильным комплексом, который ориентирован на развитие в России торговли премиум-продукцией через систему аукционных торгов и организацию в Приморье первых аукционов по продаже икры минтая и морепродуктов.
Построенный терминал позволяет переваливать около 150 тысяч тонн рыбопродукции в год. Новый холодильный комплекс рассчитан на 6 тысяч тонн единовременного хранения рыбы и морепродуктов.

Комплекс расположился в середине бухты Диомид, которая защищена от всех ветров, что позволяет ставить суда к причалам практически в любую погоду. Холодильный комплекс включает в себя три морозильные камеры разной ёмкости, причалы и погрузочно-разгрузочные площадки.

В составе холодильного комплекса имеется специально оборудованное помещение, где покупатели и продавцы смогут провести инспекцию рыбопродукции.

Это самый современный логистический комплекс для перевалки рыбной продукции в РФ. По своим характеристикам он не уступает зарубежным рыбным терминалам.

Представители компании «Диомидовский рыбный порт» готовы при необходимости обеспечивать приём и размещение иностранных и отечественных клиентов, которые будут пользоваться услугами холодильного комплекса.

По словам генерального директора ДРП Павла Николаева, «нужно создавать рыночные привлекательные условия для российского рыбака». Если проект по организации аукционной площадки будет реализован, компания готова также построить вторую очередь холодильного комплекса на 6 тысяч тонн продукции.

Ранее из-за пандемии коронавируса Китай и Корея приостановили приём российской рыбы. Суда с продукцией стояли и не могли выгрузиться в иностранных портах, что приводило к приостановке минтаевого промысла.

Новый комплекс рассчитан на сотрудничество с береговыми заводами и фабриками Камчатки и Сахалина, которые производят продукцию, идущую на внутренний рынок России.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
18 Май:
18 Май:
15 Май:
Центральный федеральный округ:
15 Май:
15 Май:
14 Май:
РОССИЯ:
15 Май:
14 Май:
14 Май:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Американский СПГ выдавливает «Газпром» из Европы. Цены катастрофически низки

Американский СПГ выдавливает «Газпром» из Европы. Цены катастрофически низки
Экономика

Саудовская Аравия остановила гигантское месторождение. Россия получила нефть по 30

Саудовская Аравия остановила гигантское месторождение. Россия получила нефть по 30
Экономика

Антон Мороз: «Институт мастер-плана повысит уровень качества городской среды в России»

Антон Мороз: «Институт мастер-плана повысит уровень качества городской среды в России»
Интервью и комментарии

Россия заблокирует поставки «санкционки» из Белоруссии

Россия заблокирует поставки «санкционки» из Белоруссии
Экономика 3

Польша перекрыла транзит российского газа в Германию

Польша перекрыла транзит российского газа в Германию
Экономика 1

Как научиться оказывать настоящую поддержку?

Как научиться оказывать настоящую поддержку?
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов

В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов

На Сахалине рыбоводные заводы начали выпуск в островные реки миллиарда мальков тихоокеанского лосося

На Сахалине рыбоводные заводы начали выпуск в островные реки миллиарда мальков тихоокеанского лосося

В Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта

В Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта

Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад

Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад

Новости дня

15:04 Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению режима ограничений Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению режима ограничений
В России зафиксировано 8926 новых случаев заражения COVID-19
В России зафиксировано 8926 новых случаев заражения COVID-19
13:47 Россиянам рассказали, как можно избавиться от долгов Россиянам рассказали, как можно избавиться от долгов
12:20 Коронавирус может «выгореть естественным путем» до разработки вакцины Коронавирус может «выгореть естественным путем» до разработки вакцины
12:03 Доллар упал ниже 73 рублей Доллар упал ниже 73 рублей
11:20 В Минздраве разъяснили правила выплат работающим с COVID-19 медикам В Минздраве разъяснили правила выплат работающим с COVID-19 медикам
11:02 За минувшие сутки в Москве обнаружили 3238 инфицированных коронавирусом За минувшие сутки в Москве обнаружили 3238 инфицированных коронавирусом
Представители МСП рассказали о самых пострадавших отраслях
Представители МСП рассказали о самых пострадавших отраслях
10:20 Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз в Россию ГМО продуктов Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз в Россию ГМО продуктов

Узнай, страна!

13:52 В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
13:14 На Сахалине рыбоводные заводы начали выпуск в островные реки миллиарда мальков тихоокеанского лосося На Сахалине рыбоводные заводы начали выпуск в островные реки миллиарда мальков тихоокеанского лосося
12:50 В Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта В Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта
15 МАЙ, 22:25 Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад
15 МАЙ, 18:46 ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID? ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?
15 МАЙ, 15:24 На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15 МАЙ, 13:58 В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей
14 МАЙ, 17:41 В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти
14 МАЙ, 15:01 Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID
14 МАЙ, 14:22 Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter