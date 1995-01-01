В Татарстане выпустили юбилейный трёхмиллионный дизельный двигатель V8 на заводе «КАМАЗ»



В городе Набережные Челны (Республика Татарстан) на заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» состоялось торжественное снятие с конвейера трёхмиллионного V-образного восьмицилиндрового дизельного двигателя. На мероприятии с соблюдением всех мер предосторожности в связи с эпидемией коронавируса присутствовали руководители, работники и ветераны завода — участники сборки первого двигателя. Кроме того, в этом году «КАМАЗ» отметит 45-летие выпуска своего первого серийного силового агрегата.

Первый силовой агрегат для большегруза «КАМАЗ» был изготовлен в экспериментальном цехе в мае 1974 года, а в декабре 1975 года было запущено серийное производство двигателей.

В 1995 году двигатель «КАМАЗ» впервые в России получил сертификат соответствия экологическому классу «Евро-1». С годами предприятием пройден путь до выпуска двигателей, соответствующих классу «Евро-5».

На сегодняшний день, кроме V-образных восьмицилиндровых дизельных двигателей мощностью 220-450 л.с. различных комплектаций, разработан и запущен в производство рядный шестицилиндровый двигатель Р6 мощностью от 400 до 700 л.с. экологического класса «Евро-5».

На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» созданы производственные мощности для ежегодного изготовления 12 тысяч «сердец» грузовиков.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ