В Татарстане выпустили юбилейный трёхмиллионный дизельный двигатель V8 на заводе «КАМАЗ»
Май 19
В городе Набережные Челны (Республика Татарстан) на заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» состоялось торжественное снятие с конвейера трёхмиллионного V-образного восьмицилиндрового дизельного двигателя. На мероприятии с соблюдением всех мер предосторожности в связи с эпидемией коронавируса присутствовали руководители, работники и ветераны завода — участники сборки первого двигателя. Кроме того, в этом году «КАМАЗ» отметит 45-летие выпуска своего первого серийного силового агрегата.
Первый силовой агрегат для большегруза «КАМАЗ» был изготовлен в экспериментальном цехе в мае 1974 года, а в декабре 1975 года было запущено серийное производство двигателей.
В 1995 году двигатель «КАМАЗ» впервые в России получил сертификат соответствия экологическому классу «Евро-1». С годами предприятием пройден путь до выпуска двигателей, соответствующих классу «Евро-5».
На сегодняшний день, кроме V-образных восьмицилиндровых дизельных двигателей мощностью 220-450 л.с. различных комплектаций, разработан и запущен в производство рядный шестицилиндровый двигатель Р6 мощностью от 400 до 700 л.с. экологического класса «Евро-5».
На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» созданы производственные мощности для ежегодного изготовления 12 тысяч «сердец» грузовиков.
Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ
19 Май 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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