В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота



В Нижнем Новгороде в цеху корпусного производства ПАО «Завод «Красное Сормово» в формате онлайн-видоесвязи состоялась церемония закладки серии из пяти краболовных судов проекта КСП01, которую верфь строит для компаний-участниц НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (СЗРК). Это первый опыт в истории нижегородского предприятия по строительству судов рыбопромыслового флота.

Проект КСП01, разработанный «Морским Инженерным Бюро» (Санкт-Петербург), предусматривает строительство судов с наибольшей длиной почти до 62 метров, шириной – 15 метров, морозильным грузовым трюмом вместимость 1 тыс. кубометров. Оборудование судна предназначено для ловли и переработки до 60 тонн камчатского краба в сутки.

Краболов-процессор – судно полного цикла для промысла краба различных видов на глубинах от 20 до 400 метров и производства замороженной продукции в море.

Эти суда предназначены для эксплуатации в Северной Атлантике, включая Баренцево море, Норвежское море, Гренландское море и арктические моря. Все пять краболовов должны быть построены в срок до ноября 2024 года.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ