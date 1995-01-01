Амурская область получила разрешение на эксплуатацию первого трансграничного автомоста в Китай



В Амурской области сразу после отмены всех ограничений, связанных с пандемией COVID-19, откроют движение по новому автомобильному мосту через реку Амур, который соединяет города Благовещенск и Хэйхэ. Российский Минстрой выдал разрешение ввести в эксплуатацию первый трансграничный переход в Китай, важный для всего Дальнего Востока. Ожидается, что пассажиропоток через мост превысит 3 млн человек в год, а автоперевозки составят около 6 млн тонн грузов.

Международную стройку, длившуюся около трех лет, завершили в декабре прошлого года, а соглашение о сооружении моста через Амур было подписано правительствами двух государств еще четверть века назад — в 1995 году.

Строительство суммарно обошлось России и Китаю в почти в 19 млрд рублей по уникальному концессионному соглашению. Возврат долгосрочного кредита будет происходить за счет платы за проезд в течение 16 лет до полной окупаемости моста.

Конструкцию, разделенную между российскими и китайскими строителями ровно пополам — по 540 метров — возводили одновременно со стороны Благовещенска и провинции Хэйлунцзян. Ширина проезжей части двухполосного моста – 11 метров.

Общая протяженность инженерного сооружения — 20 км: кроме моста через реку сюда входят еще 13 км подъездных путей на территории России и 6 км — в Китае.

По расчетам, после запуска движения по мосту пассажиропоток составит около 5,5 тыс. человек в сутки. Круглый год по нему будут ежедневно проезжать порядка 630 грузовиков, 160 автобусов и 70 легковых автомобилей.

Обеспечивать бесперебойный поток движения будет пограничный пункта пропуска в районе села Каникурган. Благовещенская таможня планирует набрать около 120 сотрудников для обслуживания нового трансграничного перехода.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ