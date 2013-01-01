На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС
В городе Певеке Чукотского автономного округа приказом Росэнергоатома официально ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Работа ПАТЭС позволит развить местные предприятия и увеличить количество рабочих мест. Главный плюс такой станции — экономия на доставке топлива. В условиях вечной мерзлоты «Академик Ломоносов» будет работать не менее 40 лет.
Внутренняя защита станции выполнена по самым современным требованиям: доступ в каждый отсек открывается по отпечаткам пальцев и секретному коду. ПАТЭС соответствует мировым стандартам МАГАТЭ по использованию атомной энергии.
При относительно небольших размерах (144 метра в длину, 30 в ширину и 15 в высоту) «Академик Ломоносов» способен вырабатывать до 70 МВт электро- и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого достаточно для обеспечения города с населением около 100 тысяч человек.
Кроме того, на базе станции планируют создать мощную опреснительную установку, которая сможет выдавать до 240 тысяч кубометров пресной воды в сутки.
Заключения о соответствии станции всем нормам выданы Ростехнадзором и Росприроднадзором. Таким образом, завершен глобальный проект атомной отрасли, длившийся более 10 лет. Международный журнал Power признал это событие одним из шести ключевых событий года в мировой атомной энергетике.
Чукотский автономный округ, Дальневосточный федеральный округ
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