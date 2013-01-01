На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС



В городе Певеке Чукотского автономного округа приказом Росэнергоатома официально ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Работа ПАТЭС позволит развить местные предприятия и увеличить количество рабочих мест. Главный плюс такой станции — экономия на доставке топлива. В условиях вечной мерзлоты «Академик Ломоносов» будет работать не менее 40 лет.

За основу плавучего энергоблока взяты реакторные установки ледоколов, остальное оборудование не имеет аналогов. Под станцию разрабатывали уникальное программное обеспечение.

Внутренняя защита станции выполнена по самым современным требованиям: доступ в каждый отсек открывается по отпечаткам пальцев и секретному коду. ПАТЭС соответствует мировым стандартам МАГАТЭ по использованию атомной энергии.

При относительно небольших размерах (144 метра в длину, 30 в ширину и 15 в высоту) «Академик Ломоносов» способен вырабатывать до 70 МВт электро- и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого достаточно для обеспечения города с населением около 100 тысяч человек.

Кроме того, на базе станции планируют создать мощную опреснительную установку, которая сможет выдавать до 240 тысяч кубометров пресной воды в сутки.

Заключения о соответствии станции всем нормам выданы Ростехнадзором и Росприроднадзором. Таким образом, завершен глобальный проект атомной отрасли, длившийся более 10 лет. Международный журнал Power признал это событие одним из шести ключевых событий года в мировой атомной энергетике.

Чукотский автономный округ, Дальневосточный федеральный округ