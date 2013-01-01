В Краснодарском крае на Таманском терминале навалочных грузов начал работу первый грузовой причал



В Краснодарском крае впервые начались погрузочные работы на причале №1 первого и крупнейшего на побережье Азово-Черноморского бассейна Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ). Строительство терминала ведётся в рамках федерального проекта «Морские порты России». Стоимость проекта превышает 28 млрд рублей.

К причалу для погрузки угля навалом пришвартован балкер Presinge под флагом Панамы дедвейтом 82 тыс. тонн и длиной 229 метров, на который будет погружено 79 тыс. тонн угля. Вместе с погрузкой проходит тестирование и апробация погрузочного оборудования терминала.

К первому причалу ТТНГ могут швартоваться суда с максимальным дедвейтом 220 тыс. тонн и осадкой до 18,5 метров. Проектная мощность терминала составляет 35 млн тонн. При увеличении потребности рынка и пропускной способности железнодорожной сети проектная мощность терминала может быть увеличена до 100 млн тонн в течение 18 месяцев без остановки эксплуатации.

ТТНГ обеспечит перевалку на морские суда 60 млн тонн грузов в год: 50 млн тонн угля, 5 млн тонн серы и 5 млн тонн минеральных удобрений. Ввод терминала в эксплуатацию откроет новые логистические пути для перевозки отечественных и транзитных угля, железорудного сырья, серы и минеральных удобрений в направлении стран Ближнего Востока, Южной Европы, Африки, Азии и Америки.

Краснодарский край, Южный федеральный округ