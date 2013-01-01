В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова



В Кемерово началось строительство нового пассажирского терминала в Международном аэропорту имени А.А. Леонова. Новый аэровокзальный комплекс позволит удвоить пропускную способность аэропорта: с 200 до 460 пассажиров в час. Планируется сдать терминал в эксплуатацию в мае 2021 года к 300-летию Кузбасса. К юбилею региона также обновят существующий международный терминал, прилегающую территорию и дороги к аэропорту.

«Новый терминал станет парадными воротами Кузбасса. Он будет компактный, но очень современный, красивый, из стекла и стали. Важно, что такой крупный инфраструктурный проект создается не за бюджетные деньги, это частные инвестиции», — отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Трехэтажный терминал в форме куба через стеклянные стены будет пропускать внутрь максимум света. Архитектурной доминантой здания станет козырек, спускающийся до земли.

Проект внутреннего дизайна посвящен космосу. Интерьер терминала будет напоминать о знаменитом уроженце Кузбасса космонавте Алексее Леонове, имя которого носит аэропорт. Космическую атмосферу создадут зенитные фонари и обилие свободного пространства: высота потолка над зоной регистрации — более 15 метров. Центральный холл украсит копия корабля «Союз», на котором летал Алексей Леонов.

На сегодняшний день на объекте начались земляные работы. Предполагается установить теплые межтерминальные переходы, увеличить аэровокзальную площадь в 2,5 раза.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ