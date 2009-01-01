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В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»

Май 29
Москва Центральный федеральный округ
В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»

В Пермском крае в п. Новые Ляды на территории Инновационного кластера «Технополис «Новый Звездный» предприятие ПАО «Протон-ПМ» освоило производство и организовало отгрузку первого турбонасосного агрегата (ТНА) двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара». Сборка двигателя запланирована на июнь, квалификационные испытания будут проведены в третьем квартале текущего года. Объем инвестиций в развитие полного цикла производства РД-191составит 10,8 млрд рублей, планируется создать 250 рабочих мест.
Запуск серийного производства РД-191 ТНА – основного агрегата ракетного двигателя – является одной из главных задач предприятия. В настоящее время заключен контракт с НПО «Энергомаш» (Московская область) на поставку шести серийных турбонасосных агрегатов в рамках опытно-конструкторских работ «Амур». Их предстоит изготовить и отправить заказчику с августа по ноябрь 2020 года.

На сегодняшний день пермское предприятие освоило также изготовление бустерного насосного агрегата, газогенератора, клапана и фильтра окислителя, трубопровода с инжектором и другую номенклатуру деталей и сборочных единиц. Все они успешно прошли квалификационные испытания.

В рамках опытно-конструкторских работ по двигателю РД-191 «Протон-ПМ» освоил и ряд новых технологий, в числе которых титановое литье, нанесение керамических покрытий и обработка под кислород.

Строительство производственного комплекса для серийного изготовления РД-191 и других перспективных жидкостных двигателей является ключевым проектом кластера «Технополис «Новый Звездный» и реализуется в рамках соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Пермского края, а также имеет статус приоритетного регионального инвестпроекта.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
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