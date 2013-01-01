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В Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта

Май 18
Москва Центральный федеральный округ
В Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта

В г. Петрозаводске в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась церемония закладки киля судна Буксир ASD 3413 ICE ледового класса. Это первое в России судно, создающееся по новому голландскому проекту, не загрязняет окружающую среду и отличается отличной маневренностью. Буксир строится по заказу Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» и будет работать в районе Белого моря, Обской губы и порта Сабетта.
«Зеленый» буксир обладает высокими ходовыми и маневренными характеристиками, современным дизайном и, благодаря оптимизированной форме носа, способен к работам как в открытой воде, так и во льдах. Судно можно использовать для швартовки и отшвартовки в портах, при тушении пожаров, заводке якорей, для прибрежной и морской буксировки.

Буксир имеет компактную надстройку на палубе, большую кормовую часть и просторную носовую часть палубы. Корпус разделен на пять водонепроницаемых отсеков. Энергетическая установка состоит из двух главных двигателей, которые по уровню вредных выбросов соответствуют требованиям мирового уровня.

В дальнейшем строительство таких судов может осуществляться как на верфях России, так и по всему миру.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ



 
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