В Санкт-Петербурге заложили один из самых мощных в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд
Май 27
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась техническая закладка одного из самых мощных в мире универсального серийного атомного ледокола «Якутия» проекта 22220. «Якутия» будет четвертым по счету и третьим серийным судном в линейке заказа ФГУП «Атомфлот». Контрактная стоимость ледокола «Якутия» составляет 51 млрд рублей. Являясь самыми большими и мощными в мире, атомные ледоколы проекта 22220 обеспечат российское лидерство в Арктике.
Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Ледокол будет оснащён двухреакторной энергетической установкой РИТМ-200 мощностью каждого реактора по 175 МВт — оборудование специально разработано для этого атомохода.
Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
27 Май 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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