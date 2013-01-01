ТОП-10 достижений недели: как в России открывали «двери» в Европу, строили ВЭС и вели газ в регионы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России завершены крупные проекты дорожного строительства. Более свободными стали «двери» в Европу: реконструированный обход Гатчины позволил улучшить транспортное сообщение Петербурга и Ленобласти с партнерами на Западе. В Санкт-Петербурге пущено движение по новому виадуку стоимостью около 1 млрд рублей. В Вологодской области завершили реконструкцию участков Северной железной дороги на подходах к портам Северо-Запада России.

На Дону приступили к строительству первой на востоке региона ветроэлектростанции, инвестиции в которую составят более 16 млрд рублей. На Ямале начали добывать природный газ месторождений Северо-Русского кластера, предназначенный для реализации на внутреннем рынке. На Кубани развернули производство высокотехнологичных лифтов, востребованных во всех регионах страны.

Кроме того, в Ростове-на-Дону завод «Ростсельмаш» начал серийный выпуск импортозамещающих узлов для тракторов, в Приморье впервые подключили газоснабжение жилья от газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» , а в Эвенкии начали разработку самых древних на Земле нефтяных отложений, которым более 1 млрд лет.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»