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ТОП-10 достижений недели: как в России открывали «двери» в Европу, строили ВЭС и вели газ в регионы?

Авг 7
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России открывали «двери» в Европу, строили ВЭС и вели газ в регионы?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России завершены крупные проекты дорожного строительства. Более свободными стали «двери» в Европу: реконструированный обход Гатчины позволил улучшить транспортное сообщение Петербурга и Ленобласти с партнерами на Западе. В Санкт-Петербурге пущено движение по новому виадуку стоимостью около 1 млрд рублей. В Вологодской области завершили реконструкцию участков Северной железной дороги на подходах к портам Северо-Запада России.

На Дону приступили к строительству первой на востоке региона ветроэлектростанции, инвестиции в которую составят более 16 млрд рублей. На Ямале начали добывать природный газ месторождений Северо-Русского кластера, предназначенный для реализации на внутреннем рынке. На Кубани развернули производство высокотехнологичных лифтов, востребованных во всех регионах страны.

  1. В Ленинградской области открыли реконструированный участок трассы, ведущей к границам Беларуси и Прибалтики
  2. На Ямале начали добывать газовый конденсант месторождений Северо-Русского кластера для 40 регионов страны
  3. В Ростовской области началось строительство первого на востоке региона ветропарка за 16 млрд рублей
  4. В Липецкой области крупнейший в РФ металлургический комбинат построил мега-машину за 12 млрд рублей
  5. На Алтае реализован уникальный для России проект по новой технологии в металлургии
  6. В Краснодарском крае завершен первый этап создания единственного в ЮФО лифтостроительного завода
  7. В Вологодской области завершена реконструкция участков Северной железной дороги на подходах к портам
  8. В Санкт-Петербурге заложили большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» для северных морей России
  9. В Воронеже запустили первую цифровую энергоподстанцию «Россетей» за 0,9 млрд рублей
  10. В Улан-Удэ завершили масштабную реконструкцию железнодорожного вокзала за 950 млн рублей

Кроме того, в Ростове-на-Дону завод «Ростсельмаш» начал серийный выпуск импортозамещающих узлов для тракторов, в Приморье впервые подключили газоснабжение жилья от газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», а в Эвенкии начали разработку самых древних на Земле нефтяных отложений, которым более 1 млрд лет.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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