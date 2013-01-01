В Липецкой области крупнейший в РФ металлургический комбинат построил мега-машину за 12 млрд рублей



В Липецкой области Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) начал пуско-наладочные работы нового оборудования - машины непрерывного литья заготовок. Строительство новой машины велось в течение 1 года 2 месяцев. В реализации проекта было задействовано до 700 сотрудников НЛМК и подрядных организаций, смонтировано более 5 тыс. тонн оборудования и металлоконструкций. Инвестиции превысили 12 млрд рублей.

Производительность мега-машины составляет 1,8 млн тонн стали в год. Машина будет производить полуфабрикаты весом до 70 тонн, толщиной до 400 мм и шириной до 2800 мм для переработки в толстолистовой прокат.

На оборудовании намечено освоить выпуск премиального ассортимента, который будет использоваться в производстве труб большого диаметра, компонентов ветроэнергетических установок, морских судов и нефтяных буровых платформ.

Продукция предприятия будет поставляться как на российский, так и на экспортные рынки.

Липецкая область, Центральный федеральный округ