В Липецкой области крупнейший в РФ металлургический комбинат построил мега-машину за 12 млрд рублей
В Липецкой области Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) начал пуско-наладочные работы нового оборудования - машины непрерывного литья заготовок. Строительство новой машины велось в течение 1 года 2 месяцев. В реализации проекта было задействовано до 700 сотрудников НЛМК и подрядных организаций, смонтировано более 5 тыс. тонн оборудования и металлоконструкций. Инвестиции превысили 12 млрд рублей.
На оборудовании намечено освоить выпуск премиального ассортимента, который будет использоваться в производстве труб большого диаметра, компонентов ветроэнергетических установок, морских судов и нефтяных буровых платформ.
Продукция предприятия будет поставляться как на российский, так и на экспортные рынки.
Липецкая область, Центральный федеральный округ
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