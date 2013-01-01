В Вологодской области завершена реконструкция участков Северной железной дороги на подходах к портам



В Вологодской области Северная железная дорога завершила реконструкцию участка Вологда-I — Вологда-II со строительством третьего главного пути. Открыто движение поездов по всем главным путям участка. Проект реализован в рамках инвестиционной программы РЖД по развитию железнодорожных подходов к портам Северо-Запада России.

Работы по развитию Вологодского железнодорожного узла продолжались в течение трех лет. За это время на перегоне Вологда-I — Вологда-II был построен третий главный путь и модернизирован второй, уложены 20 стрелочных переводов, возведен мостовой переход через реку Содему.

Кроме того, на станции Вологда-II построен дополнительный станционный путь для оптимизации маневровой работы на путях необщего пользования.

С вводом в эксплуатацию третьего главного пути пропускная способность направления Кузбасс — Северо-Запад на этом участке увеличится до 300 поездов в сутки. Кроме того, третий путь позволит разделить на этом участке грузовое и пассажирское движение поездов.

Инвестиции в развитие Северной железной дороги в первом полугодии 2020 г. составили 11 млрд рублей.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ