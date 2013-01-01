В Вологодской области завершена реконструкция участков Северной железной дороги на подходах к портам
В Вологодской области Северная железная дорога завершила реконструкцию участка Вологда-I — Вологда-II со строительством третьего главного пути. Открыто движение поездов по всем главным путям участка. Проект реализован в рамках инвестиционной программы РЖД по развитию железнодорожных подходов к портам Северо-Запада России.
Кроме того, на станции Вологда-II построен дополнительный станционный путь для оптимизации маневровой работы на путях необщего пользования.
С вводом в эксплуатацию третьего главного пути пропускная способность направления Кузбасс — Северо-Запад на этом участке увеличится до 300 поездов в сутки. Кроме того, третий путь позволит разделить на этом участке грузовое и пассажирское движение поездов.
Инвестиции в развитие Северной железной дороги в первом полугодии 2020 г. составили 11 млрд рублей.
Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ
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