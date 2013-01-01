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В Ростовской области началось строительство первого на востоке региона ветропарка за 16 млрд рублей

Авг 4
Москва Центральный федеральный округ
В Ростовской области началось строительство первого на востоке региона ветропарка за 16 млрд рублей


На востоке Ростовской области АО «НоваВинд» (входит в Росатом) приступило к строительству Марченковской ветроэлектростанции - первой в Зимовниковском районе. Общая мощность строящейся ВЭС составит 120 МВт. Компания планирует инвестировать в создание ветропарка более 16 млрд рублей.

На площадке ВЭС будет установлено 48 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка будущей ветроэлектростанции – 402 ГВт/ч.

Сейчас на стройплощадке уже задействовано более 40 единиц строительной техники, а также более 100 рабочих и инженерно-технических специалистов.

Завершены работы по статическим испытаниям несущей способности грунтов буронабивными сваями. Начат завоз материалов для работ по обустройству фундаментов.

Кроме того, установлено два бетонных завода общей производительностью бетонной смеси 170 кубометров в час. Ведутся работы по разработке котлованов и армированию будущих фундаментов ВЭУ.

Предполагается, что успешная реализация проекта строительства Марченковской ВЭС повысит привлекательность восточных территорий донского региона для инвесторов в сфере альтернативной энергетики.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
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