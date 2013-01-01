В Улан-Удэ завершили масштабную реконструкцию железнодорожного вокзала за 950 млн рублей
В столице Бурятии Улан-Уде в честь Дня железнодорожника открыли один из крупнейших вокзальных комплексов на Восточно-Сибирской железной дороге. Работы по реконструкции железнодорожного вокзала проводились в течение двух лет в несколько этапов. Стоимость проекта составила более 950 млн рублей.
В ходе масштабной реконструкции проведены перепланировка и модернизация основного здания, площадок пассажирских платформ. Оборудован новый пешеходный переход, благоустроена прилегающая территория.
В здании помимо кассового зала, комнат отдыха, залов ожидания, камер хранения, обустроен санитарно-бытовой комплекс, появилась игровая комната для детей , увеличен номерной фонд для длительного отдыха пассажиров.
В процессе реконструкции было уделено большое внимание созданию безбарьерной среды. Установлены лифты, подъемник для посадки в вагон, пандусы, а также тактильные указатели на полу, ступенях, ходах и поручнях, которые помогают в навигации граждан с ограниченными возможностями по обновленному зданию.
Для удобства всех пассажиров полностью обновлена система навигации и информирования: объявления по громкоговорящей связи и на табло появляются в автоматическом режиме. Обеспечен сквозной проход на конкорс, соединяющий вокзал с путями прибытия и отправления поездов.
Интерьер вокзала украсили картины из самоцветов заслуженного художника России Юрия Мандаганова, работы которого представлены в Третьяковской галерее.
Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ
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