В Воронеже запустили первую цифровую энергоподстанцию «Россетей» за 0,9 млрд рублей



В Воронеже состоялся официальный пуск первой цифровой подстанции «Спутник», построенной крупнейшей в России и мире энергетической компанией «Россети» с применением полного комплекса отечественных передовых технологий. Энергоподстанция 110 кВ мощностью 80 МВА – один из самых современных энергообъектов в России, созданный в рамках концепции цифровой трансформации «Россетей». Инвестиции в проект, реализованный за один год, составили 900 млн рублей.

Объект включает помещения для размещения силовых трансформаторов, низкоомных резисторов, аккумуляторных батарей, оборудования связи, автоматизированных рабочих мест оперативного персонала и т.д. Кроме специально оборудованного конференц-зала площадью 260 кв. метров, есть тренажерный зал для отработки навыков управления цифровыми подстанциями, помещение для резервного оперативно-ситуационного отдела. Подстанция обеспечит качественным электроснабжением крупнейший район Воронежа с населением более 270 тыс. человек. В частности, будут подключены семь жилых комплексов площадью более 400 тыс. кв. метров, школа, поликлиника, станция скорой медицинской помощи, несколько детских садов. Воронежская область, Центральный федеральный округ

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Москва:

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪