В Краснодарском крае завершен первый этап создания единственного в ЮФО лифтостроительного завода



В Крымском районе Краснодарского края единственный в ЮФО производитель лифтов и лифтового оборудования завод «Кахман» завершил первый этап создания производственно-технического комплекса по выпуску высокотехнологичных лифтов мощностью до 5 тысяч единиц в год с использованием до 95% отечественных комплектующих. Проект реализовала южнокорейская компания, инвестировав на первом этапе более 100 млн рублей. Планируется увеличить количество рабочих мест с 50 до 150 к 2023 году.

На первом этапе инвестор приобрел производственные помещения площадью 4000 кв. метров, запустил металлообрабатывающее оборудование в цехе по производству лифтов и покрасочный цех.

По словам генерального директора ООО «Кахман» К. Юлдашева, «производство будет постепенно наращиваться: уже в 2020 году будет выпущено 500 лифтов, в 2021 году – 1000 штук и в 2023-м – 5 тысяч лифтов».

Основные конкурентные преимущества выпускаемых в Крымске лифтов – использование безредукторной лебедки, что позволяет снизить потребление энергии на 40%, увеличить динамические характеристики и снизить уровень шума, вибрации при перемещении кабины лифта, а также обеспечить высокую точность позиционирования при остановке лифта.

Механизмы открывания дверей кабины и шахты собственного производства подтвердили ресурс работы 4 млн циклов открытие-закрытие по результатам стендовых испытаний.

Система управления лифтом собственного производства на основе энергоэффективных микропроцессорных технологий с распределением системой управления отвечает мировым стандартам качества и надежности.

Привлечение высококвалифицированных специалистов позволило ООО «Кахман» в кратчайшие сроки запустить производство пассажирских, грузовых и больничных лифтов, что особенно актуально в Краснодарском крае в связи с резким приростом населения и увеличением объемов жилищного строительства.

Износ лифтового оборудования в ЮФО, по данным комиссии по лифтовому хозяйству общественного совета при Минстрое России, составляет 36,5% от общего количества эксплуатируемых лифтов.

По оценкам ассоциации «Производителей лифтов Евразийского Экономического Союза» потребность российского рынка в лифтах составляет порядка 42 тыс. единиц в год, в то время как объем российского производства составляет около 30 тыс. лифтов.

Краснодарский край, Южный федеральный округ