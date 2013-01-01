На Алтае реализован уникальный для России проект за 4,8 млрд руб. по новой технологии в металлургии



В Алтайском крае на предприятии Группы НЛМК «Алтай-Кокс» начали горячие испытания установки трамбования угля на действующей коксовой батарее. Внедрение новой технологии позволит повысить качество кокса, снизить себестоимость продукции и улучшить экологические характеристики производства. Инвестиции в уникальный для России проект на действующем производстве составили 4,8 млрд рублей.

По новой технологии трамбования уголь загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного угольного брикета. Сырье на установку подают по трубчатому конвейеру радиусом 135 метров.

Технологию внедрили на самой большой и современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность превышает 1 млн тонн кокса в год.

Объекты комплекса оснастили современными и эффективными системами сбора и очистки отходящих газов.

Группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) — международная сталелитейная компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ