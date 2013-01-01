На Алтае реализован уникальный для России проект за 4,8 млрд руб. по новой технологии в металлургии
В Алтайском крае на предприятии Группы НЛМК «Алтай-Кокс» начали горячие испытания установки трамбования угля на действующей коксовой батарее. Внедрение новой технологии позволит повысить качество кокса, снизить себестоимость продукции и улучшить экологические характеристики производства. Инвестиции в уникальный для России проект на действующем производстве составили 4,8 млрд рублей.
Технологию внедрили на самой большой и современной коксовой батарее предприятия. Ее производственная мощность превышает 1 млн тонн кокса в год.
Объекты комплекса оснастили современными и эффективными системами сбора и очистки отходящих газов.
Группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) — международная сталелитейная компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.
Алтайский край, Сибирский федеральный округ
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