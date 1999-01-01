В Эвенкии начали разработку самых древних на Земле нефтяных отложений, которым более 1 млрд лет



В Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в «Роснефть») пробурила первую эксплуатационную скважину на Вендские отложения Юрубчено-Тохомского месторождения. Пласты залегают на поверхности самых древних на планете продуктивных Рифейских отложений, возраст которых составляет более 1 млрд лет.

Запускной режим первой эксплуатационной скважины на пластах вендского периода составляет 149 тонн нефти в сутки. Извлекаемая нефть сверхлегкая, содержит минимальное количество серы и сероводорода.

Благодаря уникальным свойствам она является оптимальным сырьём для углубленной переработки. Низкая температура застывания при –40 градусах С позволяет транспортировать такую нефть по подземным нефтепроводам без дополнительного подогрева и с минимальными гидравлическими потерями.

Нефтенасыщенная часть Вендских отложений расположена на глубине более 2000 метров.

До 2025 г. запланировано бурение ещё 16 скважин с целью полного изучения и вовлечения запасов перспективных Вендских отложений Юрубчено-Тохомского месторождения в промышленную разработку.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ