В Ленобласти открыли реконструированный участок трассы, ведущей к границам Беларуси и Прибалтики



В Ленинградской области официально открыли реконструированный обход Гатчины на трассе Р-23 «Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь», который связывает Санкт-Петербург и Ленобласть с соседними странами Прибалтики, Беларусью и другими партнерами на Западе.

Расчетная скорость движения на открытом участке магистрали составляет 120 км/час, пропускная способность – около 100 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках проекта было построено пять путепроводов, в том числе два – через железнодорожные пути и три – в составе транспортных развязок.

По краям и по оси дороги установлены барьерные ограждения, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и смонтированы линии наружного освещения.

Реконструкция участка трассы Р-23 с 33-го по 54-й км позволила ликвидировать заторы машин на границе, улучшить транспортную доступность Гатчины и ближайших населенных пунктов, сократить время в пути.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ