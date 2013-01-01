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В Санкт-Петербурге заложили большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» для северных морей России

Авг 6
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге заложили большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» для северных морей России


На АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) состоялась церемония закладки четвертого в серии судов проекта СТ-192 большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Мартынов». Судно будет предназначено для промысла рыбы пелагическим тралом в Беринговом и Охотских морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России.

Траулер оснастят современным траловым оборудованием и средствами механизации орудий лова, а также новейшим оборудованием для безотходной переработки и заморозки рыбы.

На судне будут функционировать рыбоперерабатывающая и мукомольная фабрики, мощности которых позволят заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки в сутки.

Поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых приборов. Траулер будет оснащен инновационной электроэнергетической установкой, которая обеспечит значительную экономию топлива.

Дедвейт траулера — 5 700 тонн; вместимость грузовых трюмов — 5500 куб. метров, длина — 108,2 метра, ширина — 21 метр. Автономность плавания по запасам топлива — 45 суток, скорость полного хода — 15 узлов. Экипаж составит 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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