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ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?

Сен 11
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе состоялись церемонии открытия ряда крупнейших предприятий, которые были отложены из-за пандемии. В Якутии запустили самую большую в России шахту «Инаглинская» и горно-обогатительную фабрику, что позволит обеспечить работой до 1900 человек и укрепить лидирующие позиции республики в угольной промышленности не только Дальнего Востока, но и всей страны.

Среди регионов в социально-экономической сфере на этой неделе лидировал Татарстан: здесь начали модернизацию системообразующей для энергетики Средней Волги и одной из крупнейших в России ГРЭС, а также дополнительно обеспечили природным газом предприятия Нижнекамского промышленного узла.

В Москве, на Вологодчине и в Хабаровском крае финишировали проекты, ждавшие своей реализации целые десятилетия. В Обнинске стартовало создание Инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий».

  1. В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков
  2. В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России
  3. В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
  4. В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
  5. В Ленинградской области сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море»
  6. В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе
  7. В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей
  8. Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет
  9. В Хабаровском крае запустили новую ТЭЦ в три раза мощнее ГРЭС, отработавшей 84 года
  10. В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»

Кроме того, в Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии, а в Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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