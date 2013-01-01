ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе состоялись церемонии открытия ряда крупнейших предприятий, которые были отложены из-за пандемии. В Якутии запустили самую большую в России шахту «Инаглинская» и горно-обогатительную фабрику, что позволит обеспечить работой до 1900 человек и укрепить лидирующие позиции республики в угольной промышленности не только Дальнего Востока, но и всей страны.
Среди регионов в социально-экономической сфере на этой неделе лидировал Татарстан: здесь начали модернизацию системообразующей для энергетики Средней Волги и одной из крупнейших в России ГРЭС, а также дополнительно обеспечили природным газом предприятия Нижнекамского промышленного узла.
В Москве, на Вологодчине и в Хабаровском крае финишировали проекты, ждавшие своей реализации целые десятилетия. В Обнинске стартовало создание Инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий».
- В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков
- В Татарстане на Заинской ГРЭС начали строительство нового энергоблока, не имеющего аналогов в России
- В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
- В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
- В Ленинградской области сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море»
- В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе
- В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей
- Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет
- В Хабаровском крае запустили новую ТЭЦ в три раза мощнее ГРЭС, отработавшей 84 года
- В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»
Кроме того, в Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии, а в Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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