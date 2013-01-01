ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе состоялись церемонии открытия ряда крупнейших предприятий, которые были отложены из-за пандемии. В Якутии запустили самую большую в России шахту «Инаглинская» и горно-обогатительную фабрику, что позволит обеспечить работой до 1900 человек и укрепить лидирующие позиции республики в угольной промышленности не только Дальнего Востока, но и всей страны.

Среди регионов в социально-экономической сфере на этой неделе лидировал Татарстан: здесь начали модернизацию системообразующей для энергетики Средней Волги и одной из крупнейших в России ГРЭС, а также дополнительно обеспечили природным газом предприятия Нижнекамского промышленного узла.

В Москве, на Вологодчине и в Хабаровском крае финишировали проекты, ждавшие своей реализации целые десятилетия. В Обнинске стартовало создание Инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий».

Кроме того, в Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии, а в Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»