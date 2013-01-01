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В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»

Сен 9
Москва Центральный федеральный округ
В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»


До 1800 жителей Республики Коми получат работу на новом фанерном комбинате, строительство которого началось местечке Човью под Сыктывкаром. Проект стоимостью 20 млрд рублей реализует ООО «Лузалес», еще порядка 5 млрд рублей инвестор планирует вложить в создание собственного лесопитомника на 7 млн саженцев и Музея леса, который откроют к 100-летию Коми.

Мощность по глубокой переработке древесины на новом комбинате составит 260 тысяч кубометров в год. Производство фанеры начнется уже в 2022 году. Для нового завода определены рынки сбыта — 95% продукции пойдет на экспорт.

Фанера пользуется большим спросом и на внутреннем рынке. Деревонесущие экологичные материалы можно использовать для строительства домов и общественных зданий. Например, офисное здание «Лузалес» полностью возведено из древесных материалов.

Главной задачей на предприятии считают «правильную» работу с лесом. Одним из направлений такой работы будет создание собственного лесопитомника на 7 млн саженцев с закрытой корневой системой.

Помимо этого, «Лузалес» намерен создать в Човью «Музей леса», спроектированный компанией «Arteza» (проектировщик парка «Зарядье»). На территории 1,2 га высадят разные виды деревьев, благоустроят зоны отдыха. В центре парка построят грот с музеем истории лесной отрасли, который будет доступен для всех желающих. Его открытие приурочат к празднованию в 2021 году 100-летия образования Республики Коми.

Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ



 
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