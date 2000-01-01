Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет



Единый транспортный узел Центра и Северо-Запада России полностью сформирован: в Вологде торжественно открыли автомобильный обход города, строительство которого началось еще в 2000 году. На заключительный этап проекта, длившийся 2,5 года, потратили 12,5 млрд рублей. Колоссальный транспортный поток теперь будет выведен из Вологды, что положительно скажется на состоянии архитектурных памятников, объектов деревянного зодчества старинного русского города с многовековой историей.

В рамках IV пускового комплекса были «с нуля» построены почти 17 км четырехполосной дороги первой категории с разделительным ограждением, три крупные двухуровневые развязки и две небольшие развязки — путепроводы и два моста через реки Шограш и Содема.

По словам руководителя генподрядной организации АО «ВАД» Валерия Абрамова, автодороги «Таврида» в Крыму и обход города Вологды построены по одному стандарту с использованием самых передовых технологий и требований безопасности.

Автомобильная дорога М8 «Холмогоры», частью которой стал 30-километровый обход Вологды, обеспечивает транспортные связи центральных регионов России, в том числе Москвы, с Архангельском и Архангельской областью, дает выход к северным регионам России, Санкт-Петербургу и Ленинградской области по автомобильным дорогам федерального значения.

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ