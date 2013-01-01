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В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии

Сен 8
Москва Центральный федеральный округ
В Татарстане проложили газопровод высокого давления по уникальной высокоэкологичной технологии


До 4 млрд кубометров природного газа в год дополнительно получат предприятия Нижнекамского промышленного узла (Республика Татарстан). Группой ТАИФ сдан в эксплуатацию газопровод высокого давления протяженностью 30 км «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Стоимость строительства составила 4,3 млрд рублей. Для минимизации воздействия на окружающую среду часть трубопровода, включая подводные участки, проложена по уникальной технологии — методом микротоннелирования.

Необходимость в новом трубопроводе возникла в связи с тем, что из-за роста промышленного комплекса НПУ была исчерпана пропускная способность отвода магистрального газопровода «Газпром трансгаз Казань».

Во время максимальных нагрузок, особенно в осенне-зимний период, действующий газопровод не покрывал текущих потребностей предприятий промышленного узла и Нижнекамского района, что приводило к сжиганию резервного топлива (мазута) на Нижнекамских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Также в случае повреждения старого отвода (в отсутствие резерва) существовала угроза полного прекращения газоснабжения всего НПУ и г. Нижнекамска. Кроме того, не могли быть обеспечены газом новые и проектируемые производства.

Новый газопровод проложили за 17 месяцев. Сложность проекта заключалась в том, что строителям предстояло пройти три реки: Каму (1,3 км), Криушу (0,6 км) и Танайку (0,3 км). Последние две водные преграды находились на территории национального парка «Нижняя Кама», где запрещены строительные работы. Однако прокладка труб в обход национального парка была бы нерентабельной.

По согласованию с властями региона был применен экологически чистый метод микротонеллирования, когда труба проходит под дном реки на глубине 5-10 метров. Никаких работ, которые нарушают почвенный слой, флору или фауну, не проводилось.

В мировой практике подобные проекты осуществлялись лишь несколько раз — в Канаде и Новой Зеландии. Работы в национальном парке «Нижняя Кама» велись под контролем экологов в осенне-зимний период.

Используя современную технику, мерзлую почву вырезали кусками, складывали рядом с траншеей, затем аккуратно возвращали на место. Весной все это было уже единым пространством. Работа с точки зрения экологии — уникальная.

Запуск нового газопровода позволит продолжить дальнейшее развитие и модернизацию предприятий энергетики, нефтехимии и нефтепереработки, расположенных в Нижнекамском промышленном узле.

Одновременно новый газопровод решает проблему сокращения выбросов в атмосферу диоксида серы, который образуется при сжигании мазута. Это позволит улучшить состояние экосистем национального парка Нижней Камы и в целом экологию Нижнекамского и Елабужского районов.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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