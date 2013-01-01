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В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей

Сен 8
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию испытательной базы вертолетных двигателей


Без остановки текущих испытаний вертолетных двигателей в Санкт-Петербурге на территории конструкторско-производственного комплекса АО «ОДК-Климов» завершена масштабная реконструкция испытательной стендовой базы, длившаяся более двух лет. В результате появилась возможность на 30% увеличить выпуск двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500, в том числе - на 40% выпуск двигателей ВК-2500ПС-03. Общая сумма затрат на модернизацию составила около 2 млрд рублей.

Реконструкция была необходима для увеличения испытательной базы в связи с ростом выпуска авиационных газотурбинных двигателей и для замены инженерных сетей. Работы велись без остановки основного производственного процесса в здании, где размещаются различные испытательные стенды для газотурбинных двигателей.

Проведена полная замена инженерных сетей (топливоснабжение, оборотное водоснабжение, вентиляционное оборудование) для обеспечения бесперебойного функционирования расположенных в корпусе пяти стендов для испытаний вертолетных двигателей и трех стендов для испытаний двигателей типа РД-33.

Создан новый участок испытаний агрегатов авиационных двигателей с реконструкцией двух пристроек в северной части корпуса и размещением в нем 14-ти новых и модернизированных испытательных стендов.

Введены в эксплуатацию малые агрегатные стенды с модернизацией и дублированием (маслоагрегат, стартер, топливный коллектор, различные проверки герметичности), что позволило сократить время прохождения цикла комплектации, а также способствовало локализации логистики.

Организован новый участок упаковки авиационных двигателей и соответствующая внутрикорпусная логистика для перемещения двигателей с испытаний на упаковку (теперь двигатели не нужно перемещать через улицу).

Ввод в эксплуатацию больших стендов № 1, № 2 и № 3 позволит существенно увеличить количество испытаний реактивных двигателей РД-93МА в рамках серийного производства.

Мощности обновленной испытательной базы АО «ОДК-Климов» позволят выполнять испытания новых и будущих разработок предприятия (при дополнительной адаптации под конкретные проекты).

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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