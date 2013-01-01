В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море»



Первый крупнотоннажный траулер, построенный на российской верфи за последние 30 лет под класс Российского морского регистра судоходства, сдан заказчику. ПАО «Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская область) и АО «Архангельский траловый флот», входящий в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», подписали приёмный акт о передаче головного траулера-процессора проекта KMT01 «Баренцево море».

Длина судна — 86 метров, ширина — 17 метров. Проект имеет ледовый класс Ice 3 с усилением корпуса до Arc 4. Современный траловый комплекс последнего поколения, установленный на судне, позволит осваивать донные промысловые объекты, пелагические виды рыб, креветку в разных рыбохозяйственных бассейнах.

Всего Выборгская верфь по заказу АО «Архангельский траловый флот» строит четыре траулера проекта KMT01. Два из трех оставшихся судов уже спущены на воду. Готовят к спуску для достройки на воде и последнее судно серии.

Строительство траулеров ведется в рамках действия программы «инвестиционных квот», предусматривающих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях.

Во время ходовых испытаний траулера «Баренцево море» были подтверждены и проверены проектные характеристики судна. Промысловые испытания будут проведены уже непосредственно в районе промысла.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ