В Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш впервые за 46 лет
Построенные еще в 1974 году очистные сооружения не рассчитаны на растущий туристический потенциал знаменитого горнолыжного курорта Кемеровской области. Их реконструкция стоимостью 1,1 млрд рублей началась в Шерегеше. Модернизация позволит решить многолетнюю проблему водоотведения поселка, включая туристическую зону, обеспечит качественную очистку стоков. Новые сооружения будут в два раза мощнее.
До конца 2020 года на территории поселка будут идти подготовительные работы: освобождение существующих иловых площадок и организация вспомогательных емкостей, разработка котлована под новые технологические здания. Также будет сделан заказ на поставку в следующем году необходимого оборудования.
После запуска новых очистных сооружений предусмотрен демонтаж существующих. Свободную от застройки территорию можно планируют использовать для увеличения производительности очистки вод до 20 тыс. кубометров в сутки.
Комплекс будет также включать химическую и бактериологическую лаборатории для постоянного контроля состава воды. Предполагается, что более комфортные условия привлекут новые потоки туристов, а экология Шерегеша заметно улучшится. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
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