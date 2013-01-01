В Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш впервые за 46 лет



Построенные еще в 1974 году очистные сооружения не рассчитаны на растущий туристический потенциал знаменитого горнолыжного курорта Кемеровской области. Их реконструкция стоимостью 1,1 млрд рублей началась в Шерегеше. Модернизация позволит решить многолетнюю проблему водоотведения поселка, включая туристическую зону, обеспечит качественную очистку стоков. Новые сооружения будут в два раза мощнее.

Действующие очистные системы производительность 8 тысяч кубометров в сутки имеют высокую степень износа, технология очистки морально устарела. Реализация проекта предусматривает строительство современной канализационной очистной системы производительностью 16 тыс. кубометров в сутки.

До конца 2020 года на территории поселка будут идти подготовительные работы: освобождение существующих иловых площадок и организация вспомогательных емкостей, разработка котлована под новые технологические здания. Также будет сделан заказ на поставку в следующем году необходимого оборудования.

После запуска новых очистных сооружений предусмотрен демонтаж существующих. Свободную от застройки территорию можно планируют использовать для увеличения производительности очистки вод до 20 тыс. кубометров в сутки.

Комплекс будет также включать химическую и бактериологическую лаборатории для постоянного контроля состава воды. Предполагается, что более комфортные условия привлекут новые потоки туристов, а экология Шерегеша заметно улучшится. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ