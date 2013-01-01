В Приморье корабелы начали резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе



Высокоэкологичный флот России пополняется! Корабелы строящегося судостроительного мега-комплекса «Звезда» (Приморский край, г. Большой Камень) приступили к резке металла для первого танкера-продуктовоза типа MR, работающего на газомоторном топливе. Это — головное судно в серии из трех «зеленых» танкеров, которые будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров Группы компаний «Совкомфлот» с ПАО «НОВАТЭК».

Резка первых деталей корпуса головного судна началась в блоке корпусных производств на новом высокотехнологичном газо-плазменном станке основного цеха верфи. Построенные цеха дали возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к выполнению новых контрактов.

Предназначенные для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата, суда ледового класса 1B могут безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.

Дедвейт каждого танкера-продуктовоза составит около 50 тыс. тонн. Длина — более 180 метров, ширина — более 32 метров, осадка — 13 метров.

Силовые установки новых танкеров будут работать на экологически чистом газомоторном топливе, что позволяет существенно снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

Технические характеристики данной серии судов разработаны с учетом новых требований Международной морской организации (IMO).

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ