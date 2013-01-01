В Хабаровском крае запустили новую ТЭЦ в три раза мощнее ГРЭС, отработавшей 84 года



Знаменательным событием для энергетиков Хабаровского края стал запуск новой Совгаванской ТЭЦ, где получили работу 380 человек. Долгожданный объект позволит вывести из эксплуатации отработавшую свой потенциал Майскую ГРЭС и неэффективные котельные. Электростанция станет надежной основой для развития перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла и свободного порта Ванино, где реализуется ряд проектов в области портовой инфраструктуры, переработки рыбы и морепродуктов.

Мощность новой станции — 126 МВт электрической и 200 Гкал/час тепловой энергии. В год она будет вырабатывать 630 млн кВт/час, что в три раза превышает возможности Майской ГРЭС, введенной в эксплуатацию еще в 1936 году.

Основное оборудование Совгаванской ТЭЦ включает два турбоагрегата и три котлоагрегата российского производства. Паровые турбины изготовлены ОАО «Калужский турбинный завод», генераторы — НПО «ЭЛСИБ», котлоагрегаты — АО «Красный котельщик».

Станция отвечает всем современным требованиям. Она работает на местном угле, при этом 99,6% всех выбросов будет улавливаться очистными фильтрами. Это существенно улучшит экологическую ситуацию.

Совгаванская ТЭЦ — последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке. Ранее «РусГидро» ввела в эксплуатацию вторую очередь Благовещенской ТЭЦ, первую очередь Якутской ГРЭС-2 и Сахалинскую ГРЭС-2.

Следующим проектом в Хабаровском крае станет строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая придет на замену устаревшей ТЭЦ-1. Этот объект планируется сдать к 2025 году.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ