Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
04 СЕН, 15:41 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 СЕН, 15:41 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?

Сен 4
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На минувшей неделе состоялось одно из главных за последние годы событий в российской атомной энергетике. На Ленинградской АЭС успешно запустили ядерный реактор новейшего энергоблока, который построили на смену блоку, отработавшему в течение 45 лет.

Еще одним важным событием недели был старт учебного года, который начался во многих регионах России в новых зданиях учебных заведений. Первый набор «нахимовцев» приступил к занятиям в самом западном в стране филиале Нахимовского военно-морского училища, открывшемся в Калининграде.

Тысячи новых рабочих мест создано в регионах на открывшихся фабриках и заводах, стройках и фермах. Для безопасности населения отремонтированы дороги, укреплены берега рек. Началось серийное производство российской инновационной техники, не имеющей аналогов мире.

  1. В Ленобласти на Ленинградской АЭС впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке

  2. В Нижегородской области начали строить мега-комплекс «зеленой» металлургии, где создадут 2000 новых рабочих мест

  3. В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища

  4. В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей

  5. В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана

  6. На Ставрополье открыли крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия

  7. В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов

  8. В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

  9. В Башкирии построили новую Набережную реки Белой в Уфе, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей

  10. В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал»

Кроме того, в Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов, а в Кемерово модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
4 Сен:
4 Сен:
3 Сен:
Центральный федеральный округ:
3 Сен:
3 Сен:
2 Сен:
РОССИЯ:
2 Сен:
2 Сен:
2 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

На еду денег не хватает. Цены на продовольствие в России растут быстрее доходов

На еду денег не хватает. Цены на продовольствие в России растут быстрее доходов
Экономика

Меркель вынуждают «остановить трубопровод Путина»

Меркель вынуждают «остановить трубопровод Путина»
Экономика

Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов

Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов
Экономика

«Газпром» построит «Силу Сибири-2» для спасения «Силы Сибири-1»

«Газпром» построит «Силу Сибири-2» для спасения «Силы Сибири-1»
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?

ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

Узнай, страна!

12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы? ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
08:02 В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире
03 СЕН, 11:22 В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии
03 СЕН, 10:24 В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей
03 СЕН, 09:01 На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
02 СЕН, 18:19 В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
02 СЕН, 18:01 В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов
02 СЕН, 17:39 В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища
02 СЕН, 11:02 Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии" Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии"
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter