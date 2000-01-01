ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На минувшей неделе состоялось одно из главных за последние годы событий в российской атомной энергетике. На Ленинградской АЭС успешно запустили ядерный реактор новейшего энергоблока, который построили на смену блоку, отработавшему в течение 45 лет.

Еще одним важным событием недели был старт учебного года, который начался во многих регионах России в новых зданиях учебных заведений. Первый набор «нахимовцев» приступил к занятиям в самом западном в стране филиале Нахимовского военно-морского училища, открывшемся в Калининграде.

Тысячи новых рабочих мест создано в регионах на открывшихся фабриках и заводах, стройках и фермах. Для безопасности населения отремонтированы дороги, укреплены берега рек. Началось серийное производство российской инновационной техники, не имеющей аналогов мире.

Кроме того, в Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов, а в Кемерово — модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»