ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Еще одним важным событием недели был старт учебного года, который начался во многих регионах России в новых зданиях учебных заведений. Первый набор «нахимовцев» приступил к занятиям в самом западном в стране филиале Нахимовского военно-морского училища, открывшемся в Калининграде.
Тысячи новых рабочих мест создано в регионах на открывшихся фабриках и заводах, стройках и фермах. Для безопасности населения отремонтированы дороги, укреплены берега рек. Началось серийное производство российской инновационной техники, не имеющей аналогов мире.
- В Ленобласти на Ленинградской АЭС впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке
- В Нижегородской области начали строить мега-комплекс «зеленой» металлургии, где создадут 2000 новых рабочих мест
- В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища
- В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
- В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана
- На Ставрополье открыли крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
- В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов
- В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
- В Башкирии построили новую Набережную реки Белой в Уфе, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей
- В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал»
Кроме того, в Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов, а в Кемерово — модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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