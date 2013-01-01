В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана
Экспортный потенциал Поволжья растет! В г. Кузнецке Пензенской области компания «Кузнецкий технопарк» (входит в ГК «ФомЛайн») запустила вторую очередь производства эластичного пенополиуретана (поролона). Общий объем инвестиций в интегрированный завод превышает 3 млрд рублей. Это первое в России предприятие полного цикла по выпуску товаров для сна. Треть продукции идет на экспорт.
Уже за один год работы первой очереди завода здесь выпустили 11,2 тыс. тонн эластичного пенополиуретана. Около 30% продукции было отправлено на экспорт в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Германию, Грузию, Литву, Турцию, Финляндию и Эстонию.
Компания «ФомЛайн», в которой в общей сложности работает 1200 сотрудников, является крупнейшим производителем эластичного пенополиуретана на территории России и СНГ. В состав компании входит 11 заводов на территории России, Казахстана, Сербии и Узбекистана.
Пензенская область, Приволжский федеральный округ
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