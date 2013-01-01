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В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана

Сен 1
Москва Центральный федеральный округ
В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана


Экспортный потенциал Поволжья растет! В г. Кузнецке Пензенской области компания «Кузнецкий технопарк» (входит в ГК «ФомЛайн») запустила вторую очередь производства эластичного пенополиуретана (поролона). Общий объем инвестиций в интегрированный завод превышает 3 млрд рублей. Это первое в России предприятие полного цикла по выпуску товаров для сна. Треть продукции идет на экспорт.

Площадка, предназначенная для производства продукции, занимает 22,5 га. Планируемый объем производства матрасов - около 600 тыс. штук в год.

Уже за один год работы первой очереди завода здесь выпустили 11,2 тыс. тонн эластичного пенополиуретана. Около 30% продукции было отправлено на экспорт в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Германию, Грузию, Литву, Турцию, Финляндию и Эстонию.

Компания «ФомЛайн», в которой в общей сложности работает 1200 сотрудников, является крупнейшим производителем эластичного пенополиуретана на территории России и СНГ. В состав компании входит 11 заводов на территории России, Казахстана, Сербии и Узбекистана.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ



 
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