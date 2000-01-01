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В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

Сен 4
Москва Центральный федеральный округ
В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения


Работу на новом высокотехнологичном предприятии ООО «Натюрель» смогут получить до 300 жителей Калужской области. На пяти гектарах земли особой экономической зоны «Калуга» в Боровском районе разместятся цеха по производству гигиенической и косметической продукции премиального качества. На территории будущего завода заложен первый камень, символизирующий начало строительства. В ходе подготовки проекта объем инвестиций вырос в три раза против первоначально запланированного и достиг суммы 2,2 млрд рублей.

Инвестор Laboratoire Naturelle SA (Швейцария) принял решение перенести завод из Московской области в Калужскую и значительно расширить производство.

Основным видом продукции будут влажные, в том числе антисептические, салфетки (до 15 тыс. тонн в год), влажная туалетная бумага и нетканые полотенца в рулонах, а также маски для лица (до 8 млн. упаковок в год).

Современное, высокотехнологичное производство будет практически безотходным и экологически безопасным.

Калужская область, Центральный федеральный округ



 
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