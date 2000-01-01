В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей



Новая противопаводковая дамба реки Белой в столице Башкирии Уфе должна предотвратить ущерб от негативного воздействия вод почти на 13 млрд рублей и защитить от паводка тысячи горожан. Масштабное строительство велось около семи лет и обошлось в 5 млрд рублей. Планируется, что обновленная Набережная станет визитной карточкой Уфы. Уже в день ее торжественного открытия 1 сентября здесь прошли концерты, мастер-классы, выставки народного творчества.

Берегозащитные сооружения реконструированы на протяжении почти 5 км. Построены бетонные берегоукрепления вертикального типа и ступенчатые конструкции с железобетонным покрытием. В ближайшие годы планируется продолжить берегоукрепление на соседних участках берега реки, подверженных процессам разрушения грунтов.

Помимо защиты берегов от размыва, новая дамба способна защитить южную часть Уфы от возможной аварии расположенной выше по течению плотины Павловского водохранилища, общая емкость которого составляет 1,4 миллиарда кубометров.

Прибрежная улица озеленена и благоустроена. Здесь есть беговые и велодорожки, места для отдыха и проведения общественных мероприятий, кафе, пункты проката спортивного инвентаря и даже большая сцена.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ