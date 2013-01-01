В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов
Первый в мире беспилотный комбайн, для управления которым не требуется спутниковая связь, успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в окрестностях села Карбышево Томской области. Производство уникальных интеллектуальных систем для беспилотных поездов и комбайнов с искусственным интеллектом организовано компанией Cognitive Factory на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Одна из основных целей предприятия — приступить к экспорту инновационной продукции.
В Томске открыли роботизированную фабрику по сборке средних и небольших серий систем Cognitive AgroPilot. Предприятие будет производить системы управления комбайнами партиями в несколько тысяч штук и преимущественно на экспорт.
Компания рассчитывает в следующем году выйти на полномасштабное производство с показателями до десятков тысяч единиц.
«Для задач беспилотного сельхозтранспорта у нас есть предзаказ в несколько тысяч единиц. Это Южная Америка, Китай и США. Мы рассчитываем, что к 2022 году объемы зарубежных поставок всей нашей продукции будут составлять до 20 тысяч единиц на сумму более 20 миллионов долларов», - заявила гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова
Томская область входит в пятёрку самых инновационно развитых регионов России. Продукция томского кластера высоких технологий востребована на внутреннем рынке и является высококонкурентной в мире.
Томская область, Сибирский федеральный округ
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