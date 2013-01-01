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В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища

Сен 2
Москва Центральный федеральный округ
В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища


Новый учебный год для 240 воспитанников 5-7-х классов из 43-х регионов России, которые летом дистанционно сдали экзамены и успешно прошли строгий отбор, начался в открывшемся Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища. В самой западной военно-морской школе страны сдали в эксплуатацию первую очередь нового комплекса и тем самым завершили формирование сети довузовских учебных заведений в местах базирования военно-морского флота РФ.

На территории городка обустроена сеть учебно-административных и спальных корпусов. Отдельно расположены корпуса дополнительного образования. Двухкомнатные секции со всеми удобствами рассчитаны на проживание двоих человек в комнате.

Построен стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами. Тренировочные площадки оснащены снарядами для гимнастики и силовых упражнений.

В училище оборудован современный медицинский блок со стационаром и кабинетами врачей, а также отделением физиотерапии. Современная двухуровневая столовая позволяет одновременно обеспечить всех нахимовцев полноценным четырехразовым питанием.

Курсанты Калининградской «Нахимовки» будут учиться по трём образовательным программам: основное общее (5-9 классы), среднее общее (10-11 классы) и дополнительное. Учебные классы по общеобразовательным предметам оснащены современным оборудованием.

Кроме обязательных школьных дисциплин, нахимовцы будут изучать и военно-морскую науку. Учебно-материальная база по морским дисциплинам не уступает оснащению высших учебных заведений.

Затем выпускники смогут продолжить обучение в профильных вузах. Всего Нахимовское училище в Калининграде будет готовить 560 будущих военных моряков.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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