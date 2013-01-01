В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей



Петербургские корабелы обеспечены работой на несколько лет вперед! Судостроительный завод «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) спустил на воду головной морозильный траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Соколов». Контракт общей стоимостью 38,4 млрд рублей, выполняемый для Группы НОРЕБО, состоит из десяти рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701.

Современные морозильные траулеры нового проекта предназначены для лова трески, пикши и других видов рыб в Северной Атлантике донными и пелагическими тралами, а также полной переработки и хранения улова на судне.

Многофункциональная современная рыбоперерабатывающая фабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить замороженное в море филе, консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

Основные характеристики траулеров-процессоров проекта 170701: длина — 81,6 метра, ширина — 16 метров, скорость — 15 узлов, водоизмещение — 5,5 тыс. тонн. Общая производительность по переработке рыбы — 150 тонн рыбы в сутки, по замораживанию — 100 тонн ежесуточно.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ