На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
Гигантский «восточный базар» с изобилием южных плодов и сельхозпродуктов заработал в Предгорном районе Ставропольского края. ООО «Лира-Прод» вложило 2 млрд рублей в его строительство. Продовольственный рынок площадью свыше 30 тыс. кв метров расположен рядом с федеральными трассами, идущими из республик Северного Кавказа. Новая торговая площадка уже заинтересовала предпринимателей многих регионов России, а также Армении, Азербайджана, Турции и других стран.
Комплекс оснащен холодильными и морозильными складами площадью более 10 тыс. кв. метров. Под автомобильными навесами на 23 тыс. кв. метров одновременно могут разместиться более 200 грузовых автомобилей. Есть возможность торговли прямо с машин.
На открывшемся рынке планируют проводить крупные ярмарки местных фермеров. Ожидается, что крупнейший южно-российский торговый комплекс станет, прежде всего, дополнительным каналом продвижения продукции местных сельхозтоваропроизводителей.
Ставропольский край, Южный федеральный округ
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