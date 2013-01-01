В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов
Для жителей Воронежской области создано 125 высокопроизводительных рабочих мест. Площадь новой фабрики фасадов мебельного холдинга «Ангстрем», которую торжественно открыли в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем, составляет 18 тысяч кв. метров. В проект вложено более 1 млрд рублей. Планируемая мощность производства – 2,1 млн фасадов в год. Эксперты считают, что воронежские мебельные фасады из экологически чистых материалов уверенно составят конкуренцию итальянской и германской продукции.
В настоящее время в эксплуатацию введены деревообрабатывающий центр, который может одновременно проводить три операции: раскрой, фрезерование и сверление отверстий, а также автоматизированная линия раскроя стекла.
Заканчивается обустройство автоматического склада с раскроечным центром листовых материалов. Следующим этапом будет запуск кромкооблицовочной линии и роботизированной линии упаковки фасадов с автоматизированной передачей готовой продукции в логистический центр.
Реализация проекта поможет не только повысить конкурентоспособность компании на рынке и расширить предлагаемый ассортимент, но и выведет производство на уровень мировых стандартов.
*Холдинг «Ангстрем» основан в 1991 году в Воронеже и входит в число крупнейших производителей мебели в России, поставляет продукцию в регионы России, СНГ и Средней Азии.
Воронежская область, Центральный федеральный округ
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