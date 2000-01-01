В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире
Сибиряки получили новое уникальное транспортное средство! В г. Кемерово ООО «Завод инновационного транспорта» начал серийное производство модульных вездеходов «Нерпа», успешно прошедших испытания на воде. Аналогов такой машины в мире нет. «Нерпу» смогут использовать геологи, спасатели, врачи, чтобы добраться в труднодоступную местность.
Вездеход свободно преодолевает снежное поле с ледяными торосами. У него нет воздушной подушки, которая боится острых льдов.
Базовая модель рассчитана на перевозку четырех человек, но предприятие намерено выпускать и более крупные машины.
Сейчас по заказу республики Коми изготавливается десятиместное судно для круглогодичного использования. Такая «Нерпа» будет работать по рейсам между поселками на расстояниях до 400 километров.
Основное предназначение «Нерпы» — работа в условиях Крайнего Севера. Стоимость уникальной машины не превысит двух миллионов рублей.
Кемеровская область, Сибирский федеральный округ
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