В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире



Сибиряки получили новое уникальное транспортное средство! В г. Кемерово ООО «Завод инновационного транспорта» начал серийное производство модульных вездеходов «Нерпа», успешно прошедших испытания на воде. Аналогов такой машины в мире нет. «Нерпу» смогут использовать геологи, спасатели, врачи, чтобы добраться в труднодоступную местность.

Основное отличие «Нерпы» от других вездеходов в том, что новая машина оснащена не тяжелыми гусеницами, а устройством, напоминающим лыжи. Оно удерживает конструкцию и на воде, и на снегу, и на болоте.

Вездеход свободно преодолевает снежное поле с ледяными торосами. У него нет воздушной подушки, которая боится острых льдов.

Базовая модель рассчитана на перевозку четырех человек, но предприятие намерено выпускать и более крупные машины.

Сейчас по заказу республики Коми изготавливается десятиместное судно для круглогодичного использования. Такая «Нерпа» будет работать по рейсам между поселками на расстояниях до 400 километров.

Основное предназначение «Нерпы» — работа в условиях Крайнего Севера. Стоимость уникальной машины не превысит двух миллионов рублей.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ