ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Несмотря на все-таки начавшуюся вторую волну эпидемии коронавируса в регионах России на прошедшей неделе продолжалось динамичное развитие отраслей промышленности – от металлургии до цветоводства.
Авиастроители нескольких регионов корпоративно завершили создание полностью отечественного самолета Ил-114-300 и начали его аэродромную подготовку к первому полету на летно-испытательной базе в Жуковском.
Настоящий трудовой подвиг совершили строители в Мурманской области: за рекордные 105 дней возвели новый железнодорожный мост через реку Кола взамен обрушившегося во время паводка. «Дорога жизни» для всего Кольского Заполярья восстановлена!
Дефицита средств индивидуальной защиты в России не будет! На Брянщине запустили производство мощностью 4 млн медицинских масок в сутки, создав около 600 новых рабочих мест.
- В Московской области начали аэродромную подготовку к первому полету нового российского самолета Ил-114-300
- В Мурманской области в рекордный срок построили железнодорожный мост через реку Кола
- В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса
- В Челябинской области впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны
- В Пермском крае первыми в России начали лить и ковать высокопрочную немагнитную сталь
- В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП
- В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО
- В Приморье впервые вышел на ходовые испытания в Японское море корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов»
- В Брянской области усилили производство медицинских масок
- В Мордовии будут выращивать 50 миллионов роз в год в новом тепличном комплексе
Кроме того, в Архангельской области на орбиту Земли с Плесецка запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков», а в Ульяновской области создали первый в мире радонариум.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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