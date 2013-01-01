ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Несмотря на все-таки начавшуюся вторую волну эпидемии коронавируса в регионах России на прошедшей неделе продолжалось динамичное развитие отраслей промышленности – от металлургии до цветоводства.

Авиастроители нескольких регионов корпоративно завершили создание полностью отечественного самолета Ил-114-300 и начали его аэродромную подготовку к первому полету на летно-испытательной базе в Жуковском.

Настоящий трудовой подвиг совершили строители в Мурманской области: за рекордные 105 дней возвели новый железнодорожный мост через реку Кола взамен обрушившегося во время паводка. «Дорога жизни» для всего Кольского Заполярья восстановлена!

Дефицита средств индивидуальной защиты в России не будет! На Брянщине запустили производство мощностью 4 млн медицинских масок в сутки, создав около 600 новых рабочих мест.

Кроме того, в Архангельской области на орбиту Земли с Плесецка запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков», а в Ульяновской области создали первый в мире радонариум.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»