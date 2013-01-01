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ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь

Окт 2
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Несмотря на все-таки начавшуюся вторую волну эпидемии коронавируса в регионах России на прошедшей неделе продолжалось динамичное развитие отраслей промышленности – от металлургии до цветоводства.

Авиастроители нескольких регионов корпоративно завершили создание полностью отечественного самолета Ил-114-300 и начали его аэродромную подготовку к первому полету на летно-испытательной базе в Жуковском.

Настоящий трудовой подвиг совершили строители в Мурманской области: за рекордные 105 дней возвели новый железнодорожный мост через реку Кола взамен обрушившегося во время паводка. «Дорога жизни» для всего Кольского Заполярья восстановлена!

Дефицита средств индивидуальной защиты в России не будет! На Брянщине запустили производство мощностью 4 млн медицинских масок в сутки, создав около 600 новых рабочих мест.

  1. В Московской области начали аэродромную подготовку к первому полету нового российского самолета Ил-114-300
  2. В Мурманской области в рекордный срок построили железнодорожный мост через реку Кола
  3. В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса
  4. В Челябинской области впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны
  5. В Пермском крае первыми в России начали лить и ковать высокопрочную немагнитную сталь
  6. В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП
  7. В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО
  8. В Приморье впервые вышел на ходовые испытания в Японское море корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов»
  9. В Брянской области усилили производство медицинских масок
  10. В Мордовии будут выращивать 50 миллионов роз в год в новом тепличном комплексе

Кроме того, в Архангельской области на орбиту Земли с Плесецка запустили три «Гонца» и 19 «попутчиков», а в Ульяновской области создали первый в мире радонариум.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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