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Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство

Сен 30
Москва Центральный федеральный округ
Четыре миллиона медицинских масок в сутки и 600 новых рабочих мест: на Брянщине усилили производство


Дефицита качественных и доступных медицинских масок в России не будет! В Почепском районе Брянской области ФГУП «Московский эндокринный завод» на базе своего филиала открыл новые цеха полного цикла производства одноразовых медицинских масок. Дополнительно создается 590 новых рабочих мест. Теперь филиал сможет удвоить выпуск продукции и производить до 4 млн высококачественных медицинских масок ежедневно.

На предприятии налажено собственное производство фильтрующей мембраны для масок. В качестве сырья используется российский полипропилен для изготовления мельтблауна — сорбирующено нетканого материала.

Здесь же организовано производство комплектующих — носовых фиксаторов и резинок для ушных петель. Кроме стерильных и нестерильных медицинских масок, на мощностях филиала «Почеп» выпускают дезинфицирующие растворы (санитайзеры).

Производство медицинских масок будет осуществляться в трехсменном режиме. Планируется поставлять продукцию как в регионы России, так и в разные страны мира.

Потребность России в одноразовых медицинских масках на сегодняшний день достигает около 9 млн штук в сутки. Данный объем полностью покрывают российские производители.



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