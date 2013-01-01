В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП
Теперь пересечение дороги Р-217 «Кавказ» на подъезде к г. Магас в Ингушетии станет безопасным! Благодаря построенной здесь двухуровневой развязке протяженностью 870 метров ликвидировано место концентрации ДТП. Потоки автотранспорта по направлениям Краснодар — Баку и Назрань — Магас разделены, а пропускная способность на загруженном участке увеличена.
Верхний слой дорожного полотна сделали из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для пропуска сточных вод под насыпью дороги устроили две водопропускные трубы, а для отвода воды с проезжей части — лотки и водоприемные колодцы.
Для безопасности движения установили почти 6 км барьерного ограждения по оси и краям проезжей части, а также построили 3 км линий электроосвещения. Также дорожники нанесли термопластиковую разметку и установили новые дорожные знаки.
Республика Ингушетия, Северо-Кавказский федеральный округ
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