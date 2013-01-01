В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП



Теперь пересечение дороги Р-217 «Кавказ» на подъезде к г. Магас в Ингушетии станет безопасным! Благодаря построенной здесь двухуровневой развязке протяженностью 870 метров ликвидировано место концентрации ДТП. Потоки автотранспорта по направлениям Краснодар — Баку и Назрань — Магас разделены, а пропускная способность на загруженном участке увеличена.

Развязку построили в ходе работ по расширению до четырех полос 26-километрового участка от границы с Северной Осетией до станицы Троицкой (с 563-го по 589-й км). Ширина проезжей части четырехполосного путепровода составила 15 метров.

Верхний слой дорожного полотна сделали из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для пропуска сточных вод под насыпью дороги устроили две водопропускные трубы, а для отвода воды с проезжей части — лотки и водоприемные колодцы.

Для безопасности движения установили почти 6 км барьерного ограждения по оси и краям проезжей части, а также построили 3 км линий электроосвещения. Также дорожники нанесли термопластиковую разметку и установили новые дорожные знаки.

Республика Ингушетия, Северо-Кавказский федеральный округ