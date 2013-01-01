В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса



В самых суровых климатических условиях на планете стало возможным выращивать экологически чистые овощи и зелень даже при внешней температуре ниже 40-50°С. Один из важных российско-японских проектов по созданию современного сельхозпредприятия в Арктической зоне РФ находится под пристальным вниманием специалистов-аграриев всего мира. В Якутске ввели в эксплуатацию третью очередь круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», построенного на вечной мерзлоте совместно с японской компанией «Хоккайдо Корпорейшн».

На новых площадях «Саюри» установили четыре новых тепличных блока общей площадью 0,8 га, в которых уже высажены огурцы, томаты, различная зелень.

Первый урожай огурцов из новых блоков ожидается уже в ближайшее время, а начало сбора томатов запланировано на конец октября.

С запуском новых высокотехнологичных теплиц объём производимой продукции в 2020 году составит 860-870 тонн, что в 3,5 раз больше, чем в прошлом году.

На предприятии уже приступили к реализации следующей очереди строительства. Ведутся работы по устройству фундамента для шести новых тепличных блоков, общая площадь которых составит 1,2 га. До конца года планируется завершить все земляные и бетонные работы.

Предполагается, что опыт сельскохозяйственного предприятия «Саюри» будет востребован не только на Крайнем Севере России, но в других странах с экстремально холодным климатом.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ