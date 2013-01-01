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В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО

Сен 28
Москва Центральный федеральный округ
В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО


Стопроцентную защиту подземных вод и почвы от проникновения загрязняющих веществ обеспечит новый полигон ТКО, построенный в Кемеровской области. При обустройстве объекта были соблюдены все требования экологической безопасности: полигон спроектирован с учетом розы ветров и находится на необходимом расстоянии от населенных пунктов. В первый этап проекта ООО «Экопром» инвестировало более 500 млн рублей.

Место для размещения полигона ТКО в 2 км западнее Кемерова было выбрано с учетом особенностей почвы. На водоупорный глиняный слой уложен защитный экран из геосинтетических материалов.

Поверх геомембраны наложен защитный слой из суглинка и щебенки для проезда спецтехники, что предотвратит механическое воздействие на защитный экран и сохранит его целостность.

Размещенный на полигоне мусор будут увлажнять, чтобы избежать возгораний. Отходы по мере накопления будут изолировать с помощью специального грунта, полученного из переработанных строительных материалов. Это предотвратит вынос мусора за пределы участка складирования.

Полигон рассчитан более чем на 10 лет эксплуатации. На объекте уже создана необходимая инфраструктура: построены подъездные дороги, установлены ограждения и система электроснабжения с трансформаторной подстанцией, функционируют освещение, водоотводные сооружения, сооружения по сбору и удалению фильтрата, предусмотрены сбор и удаление биогаза.

На полигоне есть контрольно-пропускной пункт, весовой контроль, ванна для обеззараживания колес спецтранспорта. Приобретена техника для уплотнения, укладки мусора, дробления крупногабаритных отходов.

Полигон будет обслуживать города Кемерово и Березовский, а также Кемеровский и Топкинский муниципальный округа. За год на объекте планируют обрабатывать более 200 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ



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