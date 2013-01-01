Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны



На автозаводе «Урал» в г. Миассе Челябинской области началось серийное производство нового бескапотного грузовика «Урал-9593» массой 44 тонны. Его грузоподъёмность составляет 30 тонн. Машины с колёсной формулой 8×8 выпускались на заводе и прежде, но таких тяжёлых грузовиков «Урал» ещё не делал. Шасси новой модели рассчитано на установку специальных тяжёлых надстроек для работы в сложных условиях, прежде всего, на предприятиях добывающей промышленности.

Грузовик оснащён шестицилиндровым турбодизелем ЯМЗ-653 мощностью 422 лошадиные силы и 16-ступенчатой коробкой передач. До конца этого года завод планирует изготовить семь шасси «Урал-9593»: на них поставят тяжёлые крановые установки Челябинского механического завода и отправят заказчику - компании «Сургутнефтегаз».

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