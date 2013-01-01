Впервые в России началось серийное производство грузовика «Урал» весом 44 тонны
Окт 1
На автозаводе «Урал» в г. Миассе Челябинской области началось серийное производство нового бескапотного грузовика «Урал-9593» массой 44 тонны. Его грузоподъёмность составляет 30 тонн. Машины с колёсной формулой 8×8 выпускались на заводе и прежде, но таких тяжёлых грузовиков «Урал» ещё не делал. Шасси новой модели рассчитано на установку специальных тяжёлых надстроек для работы в сложных условиях, прежде всего, на предприятиях добывающей промышленности.
Грузовик оснащён шестицилиндровым турбодизелем ЯМЗ-653 мощностью 422 лошадиные силы и 16-ступенчатой коробкой передач.
До конца этого года завод планирует изготовить семь шасси «Урал-9593»: на них поставят тяжёлые крановые установки Челябинского механического завода и отправят заказчику - компании «Сургутнефтегаз».
1 Окт 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|1 Окт:
|1 Окт:
|30 Сен:
Центральный федеральный округ:
|30 Сен:
|30 Сен:
|29 Сен:
РОССИЯ:
|30 Сен:
|29 Сен:
|29 Сен:
Написать комментарий