Лить и ковать высокопрочную немагнитную сталь первыми в России начали Мотовилихинские заводы в Перми
Производство высокотехнологичных видов стали, которые активно востребованы российской промышленностью, но на сегодняшний день серийно не выпускались в России, началось в Перми на предприятии «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (входит в ГП «Мотовилихинские заводы»). Уникальный, стойкий к коррозии металл, не создающий магнитного поля, предназначен для энергетического, нефтедобывающего и оборонно-промышленного секторов. Запланированный объём по выплавке немагнитной стали — 1200 тонн в год.
До конца текущего года первая выплавленная партия металла пройдёт ряд технологических лабораторных испытаний для улучшения своих характеристик по сравнению с зарубежными аналогами.
В настоящее время в промышленном сегменте РФ спрос на немагнитную сталь превышает 40 тысяч тонн в год, и потребность растёт. Выплавка этого металла открывает новые рынки сбыта для продукции предприятия, в том числе — за пределами нашей страны.
Ранее «Мотовилихинские заводы» первыми в России освоили выпуск низколегированной марки стали для нефтегазодобычи в условиях арктического климата.
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