Лить и ковать высокопрочную немагнитную сталь первыми в России начали Мотовилихинские заводы в Перми



Производство высокотехнологичных видов стали, которые активно востребованы российской промышленностью, но на сегодняшний день серийно не выпускались в России, началось в Перми на предприятии «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (входит в ГП «Мотовилихинские заводы»). Уникальный, стойкий к коррозии металл, не создающий магнитного поля, предназначен для энергетического, нефтедобывающего и оборонно-промышленного секторов. Запланированный объём по выплавке немагнитной стали — 1200 тонн в год.

Впервые в России предприятию удалось на действующем оборудовании, практически без дополнительных вложений освоить уникальную технологию ковки заготовки из высокопрочной немагнитной стали, которая заменит импортные материалы.

До конца текущего года первая выплавленная партия металла пройдёт ряд технологических лабораторных испытаний для улучшения своих характеристик по сравнению с зарубежными аналогами.

В настоящее время в промышленном сегменте РФ спрос на немагнитную сталь превышает 40 тысяч тонн в год, и потребность растёт. Выплавка этого металла открывает новые рынки сбыта для продукции предприятия, в том числе — за пределами нашей страны.

Ранее «Мотовилихинские заводы» первыми в России освоили выпуск низколегированной марки стали для нефтегазодобычи в условиях арктического климата.