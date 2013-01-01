Украшение экономики: 50 миллионов роз в год будут выращивать в новом тепличном комплексе в Мордовии



Вопреки экономическому кризису в Мордовии успешно развивается отрасль цветоводства. В райцентре Кадошкино состоялось торжественное открытие второй очереди тепличного комплекса компании «Мир цветов» площадью 3 га. Инвестиции составили 560 млн рублей. Крупнейший производитель роз в России, «Мир цветов» входит в ТОП-10 лучших предприятий цветоводства в Европе. В этом году здесь будет выращено 42 миллиона роз, а в дальнейшем планируется поставлять на рынок более 50 миллионов свежих роз ежегодно.

В новых теплицах, как и во всем комплексе, установлено голландское оборудование, позволяющее применять самые современные технологии производства цветов.

Всего на предприятии выращивается 44 сорта роз, в том числе 6 новых сортов, которые до этого не культивировались в России.

Особенно важно, что компания расширяет производственные мощности и создает новые рабочие места в кризисное для страны время. Глава Мордовии Владимир Волков назвал республиканскую отрасль цветоводства «украшением нашей экономики».

В настоящее время республика обеспечивает 15% российского рынка свежесрезанных роз, которые продаются в половине регионов страны, а также в Беларуси.