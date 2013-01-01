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Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области

Окт 1
Москва Центральный федеральный округ
Первый в мире радонариум создали в Ульяновской области


В санатории «Радон», признанном победителем регионального конкурса «Лидер туриндустрии Ульяновской области», запустили в работу первый в мире управляемый радоновый эманаторий вместе с пароэманаторием. Уже получен патент на изобретение медицинской техники для радоновых процедур, эффективных при широком круге заболеваний, прежде всего, для лечения позвоночника и суставов.

Разработанные авторские программы применяются для лечения заболеваний органов опоры и движения, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, кожи, эндокринных и гинекологических патологий.

По словам авторов изобретения, радонотерапия способствует нормализации обмена веществ, повышению иммунитета и устойчивости организма к инфекциям и может помочь в общей сложности в борьбе с более чем 150 болезнями.

Изобретение может быть использовано в учреждениях практического здравоохранения: больницах, поликлиниках, санаториях, профилакториях, восстановительных и реабилитационных медицинских центрах.

Управляемый радоновый эманаторий («радоновая пещера») — инженерное сооружение, в лечебной камере которого создаются и поддерживаются оптимальные для лечения широкого спектра заболеваний концентрация радона и его дочерних продуктов, а также другие показатели микроклимата.

Радоновый пароэманаторий (или «радоновая сауна») применяется для воздействия на организм горячим паром, смешанным с радоном, с помощью аппаратуры, которая регулирует количество и температуру направляемого пара и его дозировки.



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